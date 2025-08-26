Nach Sugawara: Noch drei Neue für Werder?

Werder Bremen fahndet angesichts der gravierenden Verletzungswelle auch nach der Leihe von Yukinari Sugawara (25/FC Southamtpon) und dem bevorstehenden Wechsel von Isaac Schmidt (25/Leeds United) noch nach Verstärkung für die defensiven Außenbahnen. Die Grün-Weißen diskutieren offenbar über drei weitere Kandidaten.

Wie ‚sport.de‘ und ‚RTL/ntv‘ berichten, ist unter anderem Ignace Van der Brempt (23) von Como 1907 in den Fokus geraten. Auch andere Vereine seien an dem Ex-Hamburger interessiert, der erst in diesem Sommer nach vorheriger Leihe für fünf Millionen Euro von Como festverpflichtet wurde.

Darüber hinaus mischt der Bundesligist laut Gianluca Di Marzio im Poker um Anass Salah-Eddine (23) mit, der die AS Rom zwecks Spielpraxis verlassen darf. In der Pole Position soll sich aktuell jedoch der FC Turin befinden.

Derweil bleibt auch Elias Baum (19) von Eintracht Frankfurt ein Thema an der Weser, berichtet die ‚DeichStube‘. Der vergangene Saison erfolgreich in Liga zwei bei der SV Elversberg untergebrachte Youngster würde dieses Jahr gerne im Oberhaus den nächsten Schritt gehen, gehört in der Bankenmetropole allerdings nicht zur ersten Elf.

Neuer Goalgetter gesucht

Bedarf herrscht allen voran zudem auf der Stürmerposition, immerhin wurde auf den Abgang von Marvin Ducksch (31) zu Birmingham City bislang nicht reagiert. Das soll nach Informationen der ‚Bild‘ unbedingt noch passieren. Eine heiße Spur gibt es aktuell aber nicht.