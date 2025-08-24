Rolfes hakt Boniface-Transfer ab

Simon Rolfes glaubt nicht mehr an einen Transfer von Victor Boniface zum AC Mailand. Gegenüber der ‚Bild‘ schiebt Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport etwaigen Neuverhandlungen einen Riegel vor: „Ich glaube nicht, dass das passiert. Wenn er zurückkommt, wird das Thema Milan durch sein.“

Rolfes glaubt weiterhin an den 24-jährigen Stürmer, appelliert aber gleichzeitig an dessen Mentalität: „Boni muss weiter aufgebaut werden. Wir glauben, dass er Schritte vorwärtsmachen kann. Aber die muss er dann auch machen.“ Die Werkself hatte sich mit den Rossoneri bereits über eine Leihe mit Kaufoption geeinigt, ehe die Italiener den Deal aufgrund von medizinischen Bedenken vorerst platzen ließen.