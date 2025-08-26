Einigung: Erste Entscheidung im Hincapié-Poker

Piero Hincapié trägt seit vier Jahren das Trikot von Bayer Leverkusen. Seit seinem Transfer aus Argentinien für 6,35 Millionen Euro etablierte sich der 23-Jährige als unangefochtene Stammkraft. Nun steht der Innenverteidiger vor einem Wechsel auf die Insel.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Hincapié mit dem FC Arsenal auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Dem Bericht zufolge bereiten die Gunners derzeit ein erstes Angebot vor, bei dem es sich voraussichtlich um eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht handeln soll.

An die Werkself ist der Linksfuß vertraglich noch bis 2029 gebunden. Zudem verfügt der Ecuadorianer (46 Länderspiele) über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro – auf diese Summe könnte sich auch die von Arsenal angepeilte Kaufpflicht belaufen.

Großes Interesse an Hincapié zeigte in den vergangenen Tagen auch Tottenham Hotspur. Die Gunners könnten dem Londoner Rivalen nach Offensivspieler Eberechi Eze (27) somit einen weiteren Wunschspieler vor der Nase wegschnappen. Um Platz für Hincapié zu schaffen, will Arsenal noch Jakub Kiwior (25) abgeben. Der polnische Innenverteidiger steht vor einem Transfer zum FC Porto.