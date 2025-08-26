26 Millionen: Kiwior vor Arsenal-Abflug

Jakub Kiwior steht vor einem Transfer nach Portugal. Wie ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni berichtet, befindet sich der Deal zwischen dem FC Arsenal und dem FC Porto auf der Zielgeraden. Demnach verleihen die Gunners den 25-Jährigen samt Kaufoption an die Dragões – das Gesamtpaket beläuft sich auf rund 26 Millionen Euro.

An die Nordlondoner ist Kiwior vertraglich zwar noch bis 2028 gebunden, gilt auf der Innenverteidigerposition allerdings nur als Rotationsspieler. In den ersten beiden Premier League-Spielen der neuen Saison war der Pole nicht einmal im Kader gelistet. Der Linksfuß kann nicht nur im Abwehrzentrum, sondern auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.