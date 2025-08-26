Menü Suche
26 Millionen: Kiwior vor Arsenal-Abflug

von Arouna Touray - Quelle: Sky Italia | Luca Bendoni
1 min.
Jakub Kiwior vom FC Arsenal schirmt den Ball gegen Achraf Hakimi ab @Maxppp

Jakub Kiwior steht vor einem Transfer nach Portugal. Wie ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni berichtet, befindet sich der Deal zwischen dem FC Arsenal und dem FC Porto auf der Zielgeraden. Demnach verleihen die Gunners den 25-Jährigen samt Kaufoption an die Dragões – das Gesamtpaket beläuft sich auf rund 26 Millionen Euro.

An die Nordlondoner ist Kiwior vertraglich zwar noch bis 2028 gebunden, gilt auf der Innenverteidigerposition allerdings nur als Rotationsspieler. In den ersten beiden Premier League-Spielen der neuen Saison war der Pole nicht einmal im Kader gelistet. Der Linksfuß kann nicht nur im Abwehrzentrum, sondern auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
