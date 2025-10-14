Menü Suche
HSV: Jatta will sich durchbeißen

von Luca Hansen - Quelle: Hamburger Abendblatt
Bakery Jatta möchte doch nur spielen @Maxppp

Bakery Jatta gibt die Hoffnung nicht auf, in den Spieltagskader des Hamburger SV zurückzukehren. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ betont der Flügelspieler, dass er sich im Training anbieten will: „Ich hoffe jeden Tag, dass ich das Trainerteam überzeugen kann, mir eine Chance zu geben. Deswegen gebe ich alles beim Training.“ Gedanken an einen Winterwechsel verschwendet der 27-Jährige nicht.

Jatta ist der dienstälteste Profi im HSV-Kader. Trotz eines Vertrags bis 2029 wurde dem Gambier allerdings mitgeteilt, dass er in den Planungen keine Rolle mehr spielt.

