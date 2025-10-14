HSV: Jatta will sich durchbeißen

Bakery Jatta gibt die Hoffnung nicht auf, in den Spieltagskader des Hamburger SV zurückzukehren. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ betont der Flügelspieler, dass er sich im Training anbieten will: „Ich hoffe jeden Tag, dass ich das Trainerteam überzeugen kann, mir eine Chance zu geben. Deswegen gebe ich alles beim Training.“ Gedanken an einen Winterwechsel verschwendet der 27-Jährige nicht.

Jatta ist der dienstälteste Profi im HSV-Kader. Trotz eines Vertrags bis 2029 wurde dem Gambier allerdings mitgeteilt, dass er in den Planungen keine Rolle mehr spielt.