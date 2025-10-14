St. Pauli stach Werder aus

Bei der Verpflichtung von Arkadiusz Pyrka setzte sich der FC St. Pauli gegen weitere deutsche Mitbewerber durch. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, hatten auch Ligakonkurrent Werder Bremen und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern ernsthaftes Interesse am Rechtsverteidiger gezeigt, der am vergangenen Donnerstag beim Testspiel gegen Neuseeland (1:0) sein Debüt für die polnische Nationalmannschaft feierte.

Pyrka habe sich letztlich für St. Pauli entschieden, weil er den Schritt in die Bundesliga gehen wollte, in Bremen allerdings aufgrund größerer Konkurrenz keine realistischen Aussichten auf einen Stammplatz sah. Der 23-Jährige war ablösefrei vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice zu den Kiezkickern gewechselt, für die er bislang sechsmal zum Einsatz kam.