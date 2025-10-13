Menü Suche
Premier League

Hiobsbotschaft für Arsenal

von Dominik Schneider - Quelle: BBC
1 min.
Martin Ödegaard @Maxppp

Martin Ödegaard wird dem FC Arsenal und der norwegischen Nationalmannschaft offenbar noch über einen Monat fehlen. Laut der ‚BBC‘ ist die Innenbandverletzung im Knie des Spielmachers so schwerwiegend, dass er erst nach der Länderspielpause im November in den Trainingsbetrieb zurückkehren kann.

Der 26-Jährige zog sich die Blessur im Spiel gegen West Ham United (2:0) am 4. Oktober zu. Seither war Ödegaard bereits zum Zuschauen verdammt. Das wird sich auch in den bevorstehenden vier Premier League- und zwei Champions League-Partien nicht ändern. Auch für Norwegen wird Ödegaard gegen Estland (13. November) und Italien (16. November) aller Voraussicht nach nicht auflaufen können.

veröffentlicht am
