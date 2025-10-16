M’gladbach: Schröder kündigt Neuzugänge an

Borussia Mönchengladbach ist katastrophal in die neue Spielzeit gestartet. Nach sechs Spielen belegt die Borussia mit bereits zwölf kassierten Toren lediglich Rang 17, zudem ist man saisonübergreifend seit 13 Spielen sieglos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bewegt die Verantwortlichen offenbar dazu, im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Wir werden die Augen aufhalten. Mit der Defensive müssen wir uns sicherlich beschäftigen. Da sind wir auch von der Anzahl her nicht im bestmöglichen Szenario“, kündigte Rouven Schröder auf seiner ersten Pressekonferenz als Head of Sports der Fohlen an.

Schröder, der unter der Woche für bis zu 1,5 Millionen Euro von RB Salzburg kam, folgt am Niederrhein auf Roland Virkus und übernimmt die Leitung im operativen Tagesgeschäft. „Ich wollte unbedingt zur Borussia, wollte diese Chance ergreifen und auch kurzfristig diesen Weg gehen“, begründet Schröder seinen Wechsel und ergänzt: „Ich bin total überzeugt von diesem Klub.“ Klar ist: In Gladbach wartet viel Arbeit auf Schröder.