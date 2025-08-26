Paderborn: Der Preis für Obermair

Trotz der vermeintlich „utopischen“ Forderung des SC Paderborn hat der 1. FC Köln die Bemühungen um Raphael Obermair noch nicht aufgegeben. Nach Informationen von ‚Sky‘ müssten die Domstädter für den 29-Jährigen eine Offerte von rund 2,5 Millionen Euro einreichen, um den Transfer noch zu realisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bislang letzte Angebot der Kölner lag dem Bericht zufolge bei rund zwei Millionen Euro. Obermair ist der absolute Wunschtransfer von Köln-Trainer Lukas Kwasniok, unter dem der Mittelfeldspieler 110 Pflichtspiele für die Ostwestfalen bestritt. Noch haben beide Vereine bis zum 1. September Zeit, eine Einigung in puncto Ablöse zu erzielen.