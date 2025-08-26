Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Paderborn: Der Preis für Obermair

von Arouna Touray - Quelle: Sky
Raphael Obermair beim Foto-Shooting @Maxppp

Trotz der vermeintlich „utopischen“ Forderung des SC Paderborn hat der 1. FC Köln die Bemühungen um Raphael Obermair noch nicht aufgegeben. Nach Informationen von ‚Sky‘ müssten die Domstädter für den 29-Jährigen eine Offerte von rund 2,5 Millionen Euro einreichen, um den Transfer noch zu realisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bislang letzte Angebot der Kölner lag dem Bericht zufolge bei rund zwei Millionen Euro. Obermair ist der absolute Wunschtransfer von Köln-Trainer Lukas Kwasniok, unter dem der Mittelfeldspieler 110 Pflichtspiele für die Ostwestfalen bestritt. Noch haben beide Vereine bis zum 1. September Zeit, eine Einigung in puncto Ablöse zu erzielen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Paderborn
Köln
Raphael Sanchez Obermair

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Köln Logo 1. FC Köln
Raphael Sanchez Obermair Raphael Sanchez Obermair
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert