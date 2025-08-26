Menü Suche
Köln gibt Dietz ab

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Florian Dietz im Köln-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Köln gibt den aussortierten Florian Dietz (27) ab. Einem Bericht der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass sich Drittligist Jahn Regensburg die Dienste des Mittelstürmers sichert. Der Medizincheck sei bereits über die Bühne gegangen. Wie hoch die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende ausfällt, ist bis dato nicht durchgesickert.

Update (11 Uhr): Der Transfer ist in trockenen Tüchern, die Domstädter haben den Wechsel in die Oberpfalz offiziell bestätigt.

Florian Dietz verlässt unseren FC nach fünf Jahren und wechselt zum SSV Jahn Regensburg. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für deinen nächsten Karriereschritt, lieber Dietzer!

Du wirst am Geißbockheim immer herzlich Willkommen sein. ❤️🤍 #effzeh
Darüber hinaus sollen mindestens vier weitere FC-Profis in diesem Sommer abgegeben werden: Leart Paqarada (30), Sargis Adamyan (32), Imad Rondic (26) sowie Jacob Christensen (24). Im Gegenzug versucht der Bundesliga-Aufsteiger, die Verpflichtung von Raphael Obermair (29) unter Dach und Fach zu bringen. Die vom SC Paderborn aufgerufene „utopische“ Ablöse ist man aber gegenwärtig nicht bereit zu bezahlen.

