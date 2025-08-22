Köln-Dilemma: Utopische Forderung für Obermair

Der 1. FC Köln muss sich für die Verpflichtung von Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn mächtig strecken. Der Wunschtransfer von Trainer Lukas Kwasniok wird laut ‚Sky‘ teurer als erhofft. Nach zwei abgelehnten Offerten aus der Domstadt sendete der SCP dem Bezahlsender zufolge ein Gegenangebot nach Köln, das am Rhein preislich als „utopisch“ eingestuft wurde.

Unter den gegebenen Umständen ist es schwierig, dass sich die Fronten noch einmal aufweichen. Bei Paderborn ist Obermair Kapitän und Leistungsträger, sein Vertrag gilt noch bis 2027. Der Rechtsfuß ist Spezialist für die linke Außenbahn, für die die Geißböcke noch nach einer passenden Verstärkung suchen. Unter Kwasniok bestritt Obermair insgesamt 110 Pflichtspiele und war dabei an 35 Treffern direkt beteiligt.