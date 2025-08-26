Fortuna: Die Zahlen zum Zelar-Deal

Mit Zan Celar hat sich Fortuna Düsseldorf kurz vor Ende der Transferperiode noch eine offensive Verstärkung gesichert – der 26-Jährige kommt auf Leihbasis samt Kaufoption von den Queens Park Rangers. Nach Informationen der ‚Bild‘ beläuft sich die Kaufoption auf 2,5 Millionen Euro.

Sollte Düsseldorf nach fünf Jahren in Liga zwei der Aufstieg in dieser Saison gelingen, ist eine Festverpflichtung des Angreifers sehr wahrscheinlich. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die letzte Planstelle in der Offensive mit Zan gut zu besetzen. Wir sehen uns in der Angriffsspitze für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, so der Vorstandsvorsitzende der Fortuna, Klaus Allofs.