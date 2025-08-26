Menü Suche
Lautern holt Asta-Ersatz

von Dominik Sandler - Quelle: fck.de
Paul Joly im Training am Ball @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Defensive noch einmal verstärkt. Vom französischen Erstligisten AJ Auxerre wechselt Paul Joly (25) auf Leihbasis an den Betzenberg. Er soll Simon Asta (24) ersetzen, der mit einem Kreuzbandriss bis zum Ende des Kalenderjahres ausfallen wird.

„Mit Paul gewinnen wir für unseren Kader einen Spieler hinzu, der auf den Außenverteidigerpositionen in verschiedenen Systemen flexibel einsetzbar ist. Ihn zeichnen außerdem seine technischen Fähigkeiten, seine Laufstärke und seine offensive Spielweise aus. Damit reagieren wir natürlich auch auf den Ausfall von Simon Asta“, so Sportdirektor Marcel Klos.

