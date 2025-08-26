Einst 80 Millionen: Juve verleiht Arthur

Wandervogel Arthur zieht es zurück zu den Wurzeln. Wie Juventus Turin bekanntgibt, wir der 29-Jährige für ein Jahr an Grêmio Porto Alegre ausgeliehen. Dort hatte er vor acht Jahren den Durchbruch zu den Profis geschafft, ehe er 2018 für 31 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte.

2020 holte Juventus Turin den Brasilianer dann für über 80 Millionen nach Italien, wo der zentrale Mittelfeldspieler aber nie richtig glücklich wurde. Es folgten Leihen zum FC Liverpool, dem AC Florenz und zuletzt dem FC Girona. Vertraglich ist der 22-fache Nationalspieler noch bis 2027 an die Alte Dame gebunden. In seiner Heimat will er sich wieder für die im kommenden Jahr stattfindende Weltmeisterschaft in den Vordergrund spielen.