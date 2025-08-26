Menü Suche
Kommentar
Premier League

Bayer bekommt Konkurrenz bei Akanji

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
Manuel Akanji geht zum Kopfball hoch @Maxppp

Bayer Leverkusen muss sich im Werben um Manuel Akanji (30) auf finanzstarke Konkurrenz aus England einstellen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, streckt auch Crystal Palace die Fühler nach dem Innenverteidiger aus, der von Manchester City die Wechselfreigabe erhalten hat. Demnach haben die Südlondoner bereits ein Angebot bei City hinterlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Leverkusen gilt Akanji als Alternative, sollte Piero Hincapié (23) die Werkself noch verlassen. Der polyvalente Abwehrspieler ist sich mit dem FC Arsenal einig, die Verhandlungen mit Bayer sind in vollem Gange.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
ManCity
Crystal Palace
Leverkusen
Manuel Akanji

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
ManCity Logo Manchester City FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Manuel Akanji Manuel Akanji
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert