Bayer bekommt Konkurrenz bei Akanji

Bayer Leverkusen muss sich im Werben um Manuel Akanji (30) auf finanzstarke Konkurrenz aus England einstellen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, streckt auch Crystal Palace die Fühler nach dem Innenverteidiger aus, der von Manchester City die Wechselfreigabe erhalten hat. Demnach haben die Südlondoner bereits ein Angebot bei City hinterlegt.

In Leverkusen gilt Akanji als Alternative, sollte Piero Hincapié (23) die Werkself noch verlassen. Der polyvalente Abwehrspieler ist sich mit dem FC Arsenal einig, die Verhandlungen mit Bayer sind in vollem Gange.