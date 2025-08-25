Schalke mit neuem Zehner & Sylla-Ersatz einig

Beim FC Schalke plant man bis zur Schließung des Transferfensters in rund einer Woche maximal noch mit drei Neuzugängen. Laut der ‚WAZ‘ ist Königsblau sogar schon mit zwei Kandidaten auf einen Nenner gekommen.

Dabei soll es sich um einen offensiven Mittelfeldspieler sowie einen potenziellen Ersatz für Moussa Sylla (25) handeln. Konkrete Namen nennt die Regionalzeitung nicht, der Sylla-Nachfolger würde aber „mehrere Millionen Euro kosten“. Diskutiert werde darüber hinaus über die Verpflichtung eines neuen Sechsers.