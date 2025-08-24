Bundesliga
Noch nicht abgelehnt: Mainz ereilt Caci-Angebot
Der 1. FSV Mainz hat ein Angebot für Anthony Caci erhalten. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat Besiktas eine Offerte in Höhe von sechs Millionen Euro für den Schienenspieler eingereicht. Dem Blatt zufolge überlegen die Verantwortlichen der 05er derzeit, wie sie auf das Angebot reagieren.
In der vergangenen Saison gehörte der 28-Jährige zu den Leistungsträgern bei den Rheinhessen. Neben den Adlern beschäftigt sich auch der OGC Nizza mit dem Franzosen, dessen Vertrag in Mainz im kommenden Sommer ausläuft.
