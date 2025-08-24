Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Verspätete Neuhaus-Flucht?

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Florian Neuhaus ist derzeit bei Borussia Mönchengladbach außenvor @Maxppp

Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Florian Neuhaus könnten sich in diesem Sommer doch noch trennen. Das berichtet die ‚Bild‘. Durch das Aufblühen von Kevin Stöger (32), die Verpflichtung von Giovani Reyna (22) von Borussia Dortmund und die baldige Rückkehr des Talents Wael Mohya (16) droht Neuhaus bei den Fohlen demnach sogar ein Tribünenplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-Jährige hatte in der Sommerpause durch ein geleaktes Mallorca-Video und zeitweiser Suspendierung auf sich aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich hatte sich Ex-Klub Fortuna Düsseldorf um eine Rückkehr des zentralen Mittelfeldspielers bemüht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Florian Neuhaus

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Florian Neuhaus Florian Neuhaus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert