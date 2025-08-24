Verspätete Neuhaus-Flucht?

Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Florian Neuhaus könnten sich in diesem Sommer doch noch trennen. Das berichtet die ‚Bild‘. Durch das Aufblühen von Kevin Stöger (32), die Verpflichtung von Giovani Reyna (22) von Borussia Dortmund und die baldige Rückkehr des Talents Wael Mohya (16) droht Neuhaus bei den Fohlen demnach sogar ein Tribünenplatz.

Der 28-Jährige hatte in der Sommerpause durch ein geleaktes Mallorca-Video und zeitweiser Suspendierung auf sich aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich hatte sich Ex-Klub Fortuna Düsseldorf um eine Rückkehr des zentralen Mittelfeldspielers bemüht.