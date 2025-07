Gute Gespräche: Neuhaus in die zweite Liga?

Mit Borussia Mönchengladbach wird Florian Neuhaus aller Voraussicht nach nicht mehr warm. In der vergangenen Saison fristete der ehemalige Nationalspieler ein tristes Leben auf der Ersatzbank. Es folgte der inzwischen berühmt-berüchtigte Mallorca-Skandal. Eine verzwickte Situation, doch es deutet sich eine Lösung für alle Beteiligten an.

Nach ‚Bild‘-Informationen buhlt der ambitionierte Zweitligist Fortuna Düsseldorf intensiv um die Gunst von Neuhaus und würde den 28-Jährigen gerne an alte Wirkungsstätte zurückholen. Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber seien nicht erst seit diesem Sommer darauf aus, den Gladbacher zu verpflichten. Nach guten Gesprächen zwischen den Fortuna-Bossen und den Borussen ist der Glaube an eine Rückholaktion gestiegen, so das Boulevardblatt.

Wer zahlt Neuhaus vier Millionen?

Die größte Hürde bleibt das Gehalt des Bundesligaspielers. Laut eigener Aussage verdient Neuhaus vier Millionen Euro pro Jahr. Zwischen den Vereinen und Neuhaus selbst muss demzufolge eine Lösung gefunden werden, damit alle drei Parteien auf einen Nenner kommen. Auf Leihbasis spielte Neuhaus bereits in der Saison 2017/18 für Düsseldorf. Zu seinen bisherigen 29 Pflichtspielen für die Fortuna könnten bald weitere hinzukommen.