Südkorea nominiert Castrop

Jens Castrop darf sich Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer machen. Der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach ist nach seinem Verbandswechsel erstmals für die südkoreanische Nationalmannschaft nominiert worden. Im Jugendbereich lief der gebürtige Düsseldorfer von der U16 durchgehend bis zur U21 für deutsche Auswahlteams auf, die U21-EM im Sommer verpasste der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt.
9월 미국 원정 친선경기에 참가하는 🇰🇷남자축구국가대표팀의 명단을 공개합니다!
✔대한민국 축구국가대표팀 친선경기
🇰🇷v🇺🇸#미국 09.07(일) 06:00 🏟스포츠 일러스트레이티드 스타디움
🇰🇷v🇲🇽#멕시코 09.10(수) 10:00 🏟지오디스 파크
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN
Nun hat sich Castrop wohl auch aufgrund der geringen Aussichten auf den Durchbruch im DFB-Team für das Heimatland seiner Mutter entschieden. Die Asiaten treten im September in Testspielen gegen die USA und Mexiko an. Für die WM hat sich das Team um Kapitän Heung min-Son (33) bereits qualifiziert.
