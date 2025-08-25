Südkorea nominiert Castrop

Jens Castrop darf sich Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer machen. Der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach ist nach seinem Verbandswechsel erstmals für die südkoreanische Nationalmannschaft nominiert worden. Im Jugendbereich lief der gebürtige Düsseldorfer von der U16 durchgehend bis zur U21 für deutsche Auswahlteams auf, die U21-EM im Sommer verpasste der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt.

Nun hat sich Castrop wohl auch aufgrund der geringen Aussichten auf den Durchbruch im DFB-Team für das Heimatland seiner Mutter entschieden. Die Asiaten treten im September in Testspielen gegen die USA und Mexiko an. Für die WM hat sich das Team um Kapitän Heung min-Son (33) bereits qualifiziert.