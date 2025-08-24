„Werden noch was tun“: Werders Wunschzettel

Werder Bremen will nach dem missglückten Saisonstart noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fahnden die Verantwortlichen der Grün-Weißen derzeit nach einem Leihspieler für den Sturm. Zudem sollen noch bis zu zwei Außenverteidiger sowie ein zentraler Mittelfeldspieler kommen.

Auch Geschäftsführer Clemens Fritz weiß um den Bedarf: „Wir werden noch was tun, das ist klar.“ Allerdings kann man an der Weser nicht mit Geld um sich schmeißen, wie Fritz betont: „Wir können nur das machen, was budgetär und wirtschaftlich möglich ist.“