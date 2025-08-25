Großer Schritt: Riedel verlässt Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 verliert Eigengewächs Clemens Riedel. Laut ‚Sky‘ zieht es den 22-Jährigen nach Spanien zu Espanyol Barcelona. Zwischen den Vereinen und dem Spieler seien bereits alle Modalitäten geklärt.

Dem Bezahlsender zufolge überweisen die Katalanen zwei Millionen Euro an die Lilien, die sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent sichern konnten. Der Abwehrspieler, der in der vergangenen Spielzeit als Kapitän aufgelaufen war, absolviert noch heute seinen Medizincheck in Spanien.