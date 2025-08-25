Bundesliga-Rückkehr für St. Juste?

Insgesamt absolvierte Jeremiah St. Juste 69 Partien für den FSV Mainz 05, für den er zwischen 2019 und 2022 am Ball war. Im Anschluss wechselte der 28-jährige Niederländer für zehn Millionen Euro zu Sporting Lissabon.

Dort hat der pfeilschnelle Innenverteidiger allerdings keine Zukunft mehr, beim 4:1-Erfolg gegen CD Nacional am Wochenende fehlte er schon im Kader. Ein klarer Fingerzeig von Trainer Rui Borges für St. Juste, an dem CA Osasuna schon länger interessiert ist, sich jetzt aber Konkurrenz aus der Bundesliga gegenüber sieht.

Nur noch ein Jahr Vertrag

Denn wie der ‚Record‘ berichtet, arbeitet Union Berlin an einer Bundesliga-Rückkehr des Abwehrspielers. Die Eisernen fahnden noch nach einem Innenverteidiger, da Diogo Leite (26) vor dem Absprung steht und am Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart aus dem Kader gestrichen wurde.

St. Juste ist vertraglich nur noch ein Jahr an Sporting gebunden, folglich dürfte sich die Ablösesumme in einem überschaubaren Bereich befinden.