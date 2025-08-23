Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Bundesliga

Union-Abschied: Leite erreicht verlockendes Angebot

von Julian Jasch - Dominik Schneider - Quelle: Sky | FT-Exklusiv
1 min.
Diego Leite für Union auf dem Feld @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Diogo Leite (26) Union Berlin in diesem Sommer den Rücken kehrt. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt dem Innenverteidiger ein konkretes Angebot vor. FT erfuhr, dass es sich beim interessierten Klub um den FC Girona handelt. Der spanische Erstligist sucht nach einem Nachfolger für Ladislav Krejci (26), der vor einem 30-Millionen-Wechsel zu den Wolverhamtpon Wanderers steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leite wird beim heutigen Bundesliga-Auftakt (15:30 Uhr) der Eisernen gegen den VfB Stuttgart schon nicht mehr im Kader stehen, da er auf einen Abschied drängt. Als Ersatz wurde Sinaly Diomandé (24) von der AJ Auxerre ins Auge gefasst. Die Gespräche über einen Transfer des Ivorers, der zwischen vier und fünf Millionen Euro kosten soll, sind bereits angelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Union Berlin
Girona
Diogo Leite

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Girona Logo Girona
Diogo Leite Diogo Leite
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert