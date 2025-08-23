Union-Abschied: Leite erreicht verlockendes Angebot

Die Anzeichen verdichten sich, dass Diogo Leite (26) Union Berlin in diesem Sommer den Rücken kehrt. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt dem Innenverteidiger ein konkretes Angebot vor. FT erfuhr, dass es sich beim interessierten Klub um den FC Girona handelt. Der spanische Erstligist sucht nach einem Nachfolger für Ladislav Krejci (26), der vor einem 30-Millionen-Wechsel zu den Wolverhamtpon Wanderers steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leite wird beim heutigen Bundesliga-Auftakt (15:30 Uhr) der Eisernen gegen den VfB Stuttgart schon nicht mehr im Kader stehen, da er auf einen Abschied drängt. Als Ersatz wurde Sinaly Diomandé (24) von der AJ Auxerre ins Auge gefasst. Die Gespräche über einen Transfer des Ivorers, der zwischen vier und fünf Millionen Euro kosten soll, sind bereits angelaufen.