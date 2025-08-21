Menü Suche
Union forciert Diomandé-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker | FT-Info
Sinaly Diomané wird von João Neves unter Druck gesetzt @Maxppp

Union Berlin intensiviert die Bemühungen um Sinaly Diomandé (24). Wie der ‚kicker‘ berichtet und FT bestätigen kann, sind die Gespräche mit der AJ Auxerre mittlerweile angelaufen. Das Interesse ist bereits verbrieft, die geforderte Ablöse für den bis 2027 gebundenen Innenverteidiger liegt bei vier bis fünf Millionen Euro.

Diomandé ist bei den Köpenickern ein Kandidat für die Nachfolge von Diogo Leite (26). Der Portugiese hat seinen Stammplatz in der Verteidigung an Tom Rothe (20) verloren und soll den Verein verlassen. Das aktuelle Transferfenster stellt angesichts des 2026 auslaufenden Vertrags die letzte Option dar, eine adäquate Ablöse für Leite zu kassieren. Interesse bekundeten nach FT-Informationen zuletzt Paris St. Germain sowie Bayer Leverkusen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
