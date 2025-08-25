27 Millionen für Harder

Der AC Mailand schreitet mit großen Schritten in Richtung der Verpflichtung von Angreifer Conrad Harder. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Italiener mit Sporting Lissabon auf eine Ablöse von 24 Millionen Euro plus drei Millionen Boni geeinigt.

In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht, denn die Spielerseite verhandelt aktuell nicht nur mit Milan, sondern auch mit Stade Rennes. Harder war erst vor einem Jahr für 19 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland zu Sporting gekommen. Seine Bilanz seither: 51 Spiele, zwölf Tore und sieben Assists. Milan will Harder, da man den Transfer von Victor Boniface (24/Bayer Leverkusen) platzen ließ.