Medizincheck: Werder holt vierten Neuen

Dass die defensiven Außenpositionen beim SV Werder Bremen derzeit nicht gerade bestens besetzt sind, zeigte die 1:4-Auftaktniederlage am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt. Julián Malatini (24), der in der vergangenen Saison so gut wie keine Perspektive mehr besaß, beackerte als gelernter Innenverteidiger die rechte Seite. Felix Agu (25) musste aufgrund der Personalnot auf die linke Abwehrseite zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abhilfe schaffen soll in Kürze Yukinari Sugawara. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, befindet sich der Japaner bereits in Bremen für den obligatorischen Medizincheck. Der 25-Jährige kommt von Premier League-Absteiger FC Southampton. Für die Saints bestritt Sugawara in der vergangenen Saison insgesamt 32 Pflichtspiele und erfüllt mit seinen Fähigkeiten das gesuchte Profil für die rechte Schiene.

Erst vor einem Jahr hatte Southampton den 15-fachen Nationalspieler für sieben Millionen Euro von AZ Alkmaar verpflichtet. Sein Vertrag gilt noch bis 2028. Der Wechsel nach Bremen geht dem Bericht zufolge als Leihe über die Bühne. Ob eine Kaufoption auch ein möglicher Teil des Deals ist, lässt die ‚DeichStube‘ offen. Neben Sugawara befand sich zuletzt auch die Leihe von Issac Schmidt (25/Leeds United) auf der Zielgeraden. Der Schweizer kann auf beiden defensiven Außenbahnen eingesetzt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:50 Uhr): Laut ‚Sky‘ beinhaltet die Leihe von Sugawara eine Kaufoption. Mittlerweile haben sich sämtliche Beteiligten geeinigt.