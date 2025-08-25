Menü Suche
Fast 50 Millionen: Dibling wechselt zu Everton

von Dominik Schneider - Quelle: evertonfc.com
Tyler Dibling vom FC Southampton @Maxppp

Dem FC Everton ist es gelungen, Tyler Dibling zu verpflichten. Wie die Toffees mitteilen, hat der 19-jährige Engländer einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Dem Vernehmen nach zahlt der Premier League-Klub an den FC Southampton umgerechnet 49 Millionen Euro Ablöse.

Everton
We have completed the transfer of winger Tyler Dibling from Southampton for an undisclosed fee on a four-year contract.

Welcome to Everton, Tyler! 🔵
Am spielstarken Mittelfeldspieler waren immer wieder Topklubs dran. Unter anderem wurde Dibling auch mit Vereinen aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. Der Zuschlag für den U21-Nationalspieler geht nun aber an Everton.

