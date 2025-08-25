Fast 50 Millionen: Dibling wechselt zu Everton

Dem FC Everton ist es gelungen, Tyler Dibling zu verpflichten. Wie die Toffees mitteilen, hat der 19-jährige Engländer einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Dem Vernehmen nach zahlt der Premier League-Klub an den FC Southampton umgerechnet 49 Millionen Euro Ablöse.

Am spielstarken Mittelfeldspieler waren immer wieder Topklubs dran. Unter anderem wurde Dibling auch mit Vereinen aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. Der Zuschlag für den U21-Nationalspieler geht nun aber an Everton.