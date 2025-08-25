Premier League
Fast 50 Millionen: Dibling wechselt zu Everton
Dem FC Everton ist es gelungen, Tyler Dibling zu verpflichten. Wie die Toffees mitteilen, hat der 19-jährige Engländer einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Dem Vernehmen nach zahlt der Premier League-Klub an den FC Southampton umgerechnet 49 Millionen Euro Ablöse.
Everton @Everton – 20:31
We have completed the transfer of winger Tyler Dibling from Southampton for an undisclosed fee on a four-year contract.Bei X ansehen
Welcome to Everton, Tyler! 🔵
Am spielstarken Mittelfeldspieler waren immer wieder Topklubs dran. Unter anderem wurde Dibling auch mit Vereinen aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. Der Zuschlag für den U21-Nationalspieler geht nun aber an Everton.
