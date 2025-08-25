Menü Suche
BVB-Deal auf der Zielgeraden: Silva günstiger als gedacht?

Borussia Dortmund tritt in den abschließenden Tagen des Transferfensters noch einmal richtig aufs Gaspedal. Auch Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers steht kurz vor dem Wechsel zu den Schwarz-Gelben.

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri | Sky
Kommen die Verstärkungen für Borussia Dortmund zwar spät, aber noch rechtzeitig? Eine Woche vor Ende der Sommertransferphase biegt der BVB bei gleich drei Transfers auf die Zielgerade ein. Während Carney Chukwuemeka (21) und Aarón Anselmino (20/beide FC Chelsea) sich gegenwärtig bereits zum Medizincheck in Dortmund befinden, drückt der Bundesligist auch beim dritten Wunschspieler aufs Tempo.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, steht der BVB mit den Wolverhampton Wanderers kurz vor einer Einigung über den Transfer von Fábio Silva. Für den 23-jährigen Mittelstürmer sollen ‚Sky‘ zufolge rund 22 bis 25 Millionen Euro Ablöse nach England fließen, zuletzt war von rund 30 Millionen die Rede. Mit dem Portugiesen selbst ist sich Dortmund bereits über einen Fünfjahresvertrag einig.

Unklar ist derzeit, ob Silva eher als Guirassy-Backup oder als Teil der neuen Dortmunder Doppelspitze eingeplant ist. Der Rechtsfuß kann sowohl den Zielspieler geben als auch um einen Fixpunkt herum agieren. Seine Treffsicherheit muss der Nationalspieler allerdings noch unter Beweis stellen. In 72 Partien für die Wolves erzielte Silva lediglich fünf Treffer und bereitete sechs weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
