56 Millionen: Vier BVB-Transfers in Arbeit

Aarón Anselmino (20/FC Chelsea)

Der Innenverteidiger soll per Leihe kommen und die durch Verletzungen gebeutelte BVB-Defensive entlasten. Laut Fabrizio Romano laufen aktuell direkte Gespräche mit Chelsea. Eine Kaufoption kann sich Dortmund wohl eher nicht sichern. Immerhin: Anselminos Zusage hat man schon in der Tasche.

Carney Chukwuemeka (21/FC Chelsea)

Beim Mittelfeldspieler sind die Blues kompromisslos: Chukwuemka gibt es nicht wie im Januar per Leihe, sondern nur zum Kauf. Laut Romano verhandelt man gerade um eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus Boni und Weiterverkaufsbeteiligung. Mehr noch: Scheitert dieser Deal, erhalte Dortmund auch nicht den Zuschlag bei Anselmino.

Fábio Silva (23/Wolverhampton Wanderers)

Dass Dortmund den portugiesischen Stürmer haben will, ist längst bekannt. Nun kommt tatsächlich nochmal Schwung rein. Laut der ‚Bild‘ wird der Silva-Transfer zeitnah abgeschlossen. Zuletzt stand eine Ablöse von 30 Millionen Euro im Raum. Eigentlich zu teuer für einen Backup für Serhou Guirassy (29) – Silva könnte daher eher als Partner für den Goalgetter vorgesehen sein.

Giovanni Reyna (22/Mittelfeld)

Derweil wird sich wohl auch auf der Abgabeseite noch etwas tun. Borussia Mönchengladbach hat sich mittlerweile ins Rennen um Reyna eingeschaltet und ist laut Romano mit der Offerte von Parma Calcio gleichgezogen. Hieße: Die Fohlen stellen statt der gestern kolportierten 3,5 Millionen Euro mittlerweile sechs Millionen Euro in Aussicht. Reyna soll sich bereits für den Wechsel zu den Fohlen entschieden haben.