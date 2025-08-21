Menü Suche
Kommentar 33
Bundesliga

Bericht: BVB vor Silva-Transfer

Borussia Dortmund musste sich bei Fábio Silva mit namhafter Konkurrenz auseinandersetzen. Das Rennen um den 23-Jährigen hat der BVB nun aber wohl für sich entschieden.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Fábio Silva freut sich @Maxppp

Lange ließ Borussia Dortmund mit Transfers auf sich warten. In den vergangenen Stunden scheint dafür alles umso schneller zu gehen. Mit dem FC Chelsea verhandelt der BVB über eine Leihe von Innenverteidiger Aarón Anselmino (20) sowie einen Kauf von Mittelfeldakteur Carney Chukwuemeka (21) und darf sich dabei gute Chancen ausrechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus steht eine weitere Verpflichtung kurz bevor. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Transfer von Fábio Silva zeitnah abgeschlossen. Der 23-jährige Stürmer ist noch bis zum kommenden Sommer an die Wolverhampton Wanderers gebunden.

Schon seit Wochen ist der BVB an Silva interessiert, zuletzt stand eine Ablöse von etwa 30 Millionen Euro im Raum. Der Portugiese, der in Dortmund als Backup für Serhou Guirassy (29) fungieren soll, wurde auch von RB Leipzig sowie von der AS Rom umworben. Den Zuschlag erhält nun aber wohl die Borussia.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (33)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Wanderers
Fábio Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Fábio Silva Fábio Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert