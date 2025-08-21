Bericht: BVB vor Silva-Transfer

Lange ließ Borussia Dortmund mit Transfers auf sich warten. In den vergangenen Stunden scheint dafür alles umso schneller zu gehen. Mit dem FC Chelsea verhandelt der BVB über eine Leihe von Innenverteidiger Aarón Anselmino (20) sowie einen Kauf von Mittelfeldakteur Carney Chukwuemeka (21) und darf sich dabei gute Chancen ausrechnen.

Darüber hinaus steht eine weitere Verpflichtung kurz bevor. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Transfer von Fábio Silva zeitnah abgeschlossen. Der 23-jährige Stürmer ist noch bis zum kommenden Sommer an die Wolverhampton Wanderers gebunden.

Schon seit Wochen ist der BVB an Silva interessiert, zuletzt stand eine Ablöse von etwa 30 Millionen Euro im Raum. Der Portugiese, der in Dortmund als Backup für Serhou Guirassy (29) fungieren soll, wurde auch von RB Leipzig sowie von der AS Rom umworben. Den Zuschlag erhält nun aber wohl die Borussia.