Erste Zusage: BVB verhandelt Doppel-Transfer mit Chelsea

Rund 30 Millionen Euro stehen Borussia Dortmund noch in diesem Wechselfenster für frisches Personal zur Verfügung. Gesucht wird angesichts der Verletzungswelle ein Innenverteidiger sowie ein kreativer Mittelfeldspieler und möglicherweise nach dem Abgang von Sébastien Haller (31/FC Utrecht) ein Backup für Torjäger Serhuo Guirassy (29).

Unter der Anzeige geht's weiter

Offenbar will der BVB die ersten beiden offenen Kaderstellen mit Spielern vom FC Chelsea besetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, verhandelt die Borussia nicht nur über eine Festverpflichtung von Carney Chukwuemeka (21), sondern auch über eine Leihe von Aarón Anselmino (20).

Update (13:09 Uhr): Laut Fabrizio Romano hat Anselmino dem BVB schon seine Zusage gegeben. Auch Chukwuemeka will unbedingt wieder nach Dortmund. Chelsea habe den Bundesligisten darüber informiert, dass eine Anselmino-Leihe nur abgenickt wird, wenn Chukwuemeka per festem Transfer zu Schwarz-Gelb wechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maresca macht dem BVB Hoffnung

Der entwicklungsfähige Innenverteidiger würde perfekt ins gesuchte Dortmunder Profil passen. Darüber hinaus bestätigte Chelsea-Coach Enzo Maresca bereits, dass man den Argentinier gerne andernorts zu mehr Spielzeit verhelfen würde: „Er ist ein fantastischer Spieler, aber er muss mehr spielen. Er sollte gehen. Er wartet auf eine Lösung.“ Diese könnte sich nun in einem Gastspiel an der Strobelallee gefunden haben.

Eingetütet hat der Bundesligist den Transfer-Doppelschlag aber noch längst nicht. Während zu klären bleibt, wie Anselmino einem Wechsel nach Dortmund gegenübersteht, muss man sich im Chukwuemeka-Poker unter anderem gegen Juventus Turin durchsetzen. Immerhin: Laut Fabrizio Romano befindet man sich mit den Blues in fortgeschrittenen Gesprächen bezüglich eines festen Wechsels des Engländers, der vergangene Rückrunde schon für den BVB spielte.