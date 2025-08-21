Entscheidung heute: Reyna vor Bundesliga-Wechsel?

Dass Giovanni Reyna Ende August immer noch Spieler von Borussia Dortmund ist, war lange so nicht abzusehen. Über Wochen schien fast alles geklärt für einen Wechsel zu Parma Calcio. Doch nun ist es offenbar einem Bundesligisten gelungen, die Italiener zu überholen.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, tendiert Reyna mittlerweile zu einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen haben dem BVB demnach eine Ablöse zwischen drei und 3,5 Millionen Euro offeriert. Beachtlich wenig, wenn man bedenkt, dass Dortmund sich zuletzt noch zehn Millionen vorstellte, während Parma sechs Millionen bot.

Parma ist laut Di Marzio auch nach wie vor nicht komplett aus dem Rennen. Eine Entscheidung über Reynas Zukunft soll noch am heutigen Donnerstag fallen. Klar ist: Beim BVB hat der 22-jährige Offensivmann zwar noch ein Jahr Vertrag, aber keine Zukunft mehr. Reyna musste sogar seine Rückennummer sieben an Neuzugang Jobe Bellingham abgeben.