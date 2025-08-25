Wolves lehnen 58-Millionen-Angebot ab

Die Wolverhampton Wanderers wollen nicht auf die Torgefahr von Jorgen Strand Larsen verzichten. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ scheiterte Newcastle United mit einem Angebot von umgerechnet 58 Millionen Euro für den 25-jährigen Norweger. Dem Bericht zufolge sollen die Wolves auch bei einer erhöhten Offerte nicht über einen Verkauf nachdenken, da zu wenig Zeit bleibt, um bis zum Ende der Transferperiode einen Ersatz zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 21-fache Nationalspieler steht noch bis 2029 unter Vertrag, dementsprechend sitzen die Verantwortlichen von Wolverhampton am längeren Hebel. In der Vorsaison war Strand Larsen 14 Mal als Torschütze in der Premier League in Erscheinung getreten.