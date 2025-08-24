Serie A
Milan verhandelt mit Boniface-Ersatz
Der AC Mailand hat sich nach dem vorerst geplatzten Transfer von Victor Boniface (24/Bayer Leverkusen) auf einen neuen Wunschstürmer festgelegt. Wie Matteo Moretto berichtet, verhandeln die Rossoneri bereits mit Conrad Harder (20) von Sporting Lissabon.
Der 20-Jährige wechselte erst im vergangenen Jahr für 19 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland in die portugiesische Hauptstadt. Dort läuft der Vertrag des Stürmers noch bis 2029.
