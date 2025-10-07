BVB bedient sich in Wolfsburg

Niko Kovac holt einen weiteren Vertrauten aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg in sein Trainerteam. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und die ‚Ruhr Nachrichten‘ übereinstimmend berichten, wird sich Scout Konstantin Georgiadis Borussia Dortmund anschließen. Von seinen Kollegen in Wolfsburg habe sich der 35-Jährige bereits verabschiedet.

Nach Analyst Noah Tegatz und Athletik-Trainer Georg Schulz ist Georgiadis der dritte ehemalige VfL-Mitarbeiter binnen kurzer Zeit, den Kovac von seiner alten Station nach Dortmund holt. Seine neue Aufgabe beim BVB soll Georgiadis, der vor allem als Spezialist auf dem französischen Markt gilt, im November antreten.