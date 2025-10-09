Irrsinnig lange Jobgarantie für Amorim

Trainer Rúben Amorim kann trotz seiner schwachen Bilanz langfristig auf das Vertrauen der Verantwortlichen von Manchester United zählen. Im ‚Times‘-Podcast ‚The Business‘ stellt Klub-Boss Jim Ratcliffe klar, dass es keine schnelle Trennung geben wird: „Ruben muss über drei Jahre zeigen können, dass er ein großartiger Trainer ist. So sehe ich das.“

Amorim war im vergangenen November mit hohen Erwartungen von Sporting Lissabon nach Manchester gekommen, konnte den seit vielen Jahren kriselnden englischen Rekordmeister aber auch nicht zurück in die Erfolgsspur bringen. Seit längerer Zeit wird über eine baldige Entlassung des Portugiesen spekuliert. Ratcliffe hat wenig Verständnis dafür: „Manchmal verstehe ich die Presse nicht. Sie wollen sofortigen Erfolg, sie denken, es sei wie bei einem Lichtschalter: Man drückt ihn, und morgen läuft alles rosig.“