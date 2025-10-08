Januar-Transfer: Konkretes Interesse an Guerreiro

Raphaël Guerreiro gehört zu den Profis beim FC Bayern München, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen. Eine Verlängerung zeichnet sich beim Portugiesen nicht ab, weshalb der Winter die letzte Gelegenheit bietet, Scheine für den Allrounder zu sehen. Einen möglichen Abnehmer gibt es.

Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigt Juventus Turin konkretes Interesse an Guerreiro. Die Alte Dame beschäftigt sich bereits seit Wochen mit dem 31-Jährigen. Zwar bevorzugt man im Piemont einen ablösefreien Transfer, allerdings ist man eher früher als später auf eine Alternative zu Andrea Cambiaso (25) angewiesen, weshalb ein Wintertransfer nicht ausgeschlossen ist.

Bewusst ist man sich bei Juve auch über das Interesse des Rekordmeisters an Dusan Vlahovic. Somit wäre auch eine Verrechnung der beiden Deals im Bereich des Möglichen. Dass der Rekordmeister aber schon im Januar bei dem 25-jährigen Stürmer aufs Gaspedal drückt, darf bezweifelt werden, schließlich stehen mindestens bis Ende der Saison mit Harry Kane (32) und Nicolas Jackson (24) zwei gelernte Neuner im Kader.