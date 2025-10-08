Menü Suche
Kommentar 20
Bundesliga

Januar-Transfer: Konkretes Interesse an Guerreiro

Für den FC Bayern bietet das Januartransferfenster die letzte Möglichkeit, um für Raphaël Guerreiro noch eine Ablöse einzustreichen. Ein erster Verein hat angebissen.

von Luca Hansen - Quelle: Tuttosport
1 min.
Raphaël Guerreiro im Bayern-Trikot @Maxppp

Raphaël Guerreiro gehört zu den Profis beim FC Bayern München, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen. Eine Verlängerung zeichnet sich beim Portugiesen nicht ab, weshalb der Winter die letzte Gelegenheit bietet, Scheine für den Allrounder zu sehen. Einen möglichen Abnehmer gibt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigt Juventus Turin konkretes Interesse an Guerreiro. Die Alte Dame beschäftigt sich bereits seit Wochen mit dem 31-Jährigen. Zwar bevorzugt man im Piemont einen ablösefreien Transfer, allerdings ist man eher früher als später auf eine Alternative zu Andrea Cambiaso (25) angewiesen, weshalb ein Wintertransfer nicht ausgeschlossen ist.

Bewusst ist man sich bei Juve auch über das Interesse des Rekordmeisters an Dusan Vlahovic. Somit wäre auch eine Verrechnung der beiden Deals im Bereich des Möglichen. Dass der Rekordmeister aber schon im Januar bei dem 25-jährigen Stürmer aufs Gaspedal drückt, darf bezweifelt werden, schließlich stehen mindestens bis Ende der Saison mit Harry Kane (32) und Nicolas Jackson (24) zwei gelernte Neuner im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (20)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Juventus
Raphaël Guerreiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Juventus Logo Juventus Turin
Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert