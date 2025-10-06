Menü Suche
Inter: Sommer-Nachfolger aus der Bundesliga?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Bei Inter Mailand stellt man sich offenbar schon auf die Zeit nach Yann Sommer ein. Geht es nach den Nerazzurri, soll Noah Atubolu (23) vom SC Freiburg die Nachfolge des 36-jährigen Schweizers antreten, berichtet ‚Sky‘. Dem Bericht zufolge planen die Italiener zeitnah Treffen mit den beteiligten Parteien, um die Modalitäten eines möglichen Transfers auszuloten.

Bis 2027 ist Atubolu noch an den SC gebunden, dementsprechend müssen sich die Freiburger allmählich mit der Situation des möglicherweise angehenden A-Nationalspielers befassen. Neben Inter beobachtet auch Eintracht Frankfurt, wie sich der Keeper entwickelt.

Serie A
Bundesliga
Inter Mailand
Freiburg
Yann Sommer
Noah Atubolu

