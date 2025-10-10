Winter-Wechsel: Spannende Option für Zirkzee

Joshua Zirkzee könnte es erneut nach Italien ziehen, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, plant die AS Rom im Winter einen Vorstoß, um den Stürmer von Manchester United auszuleihen.

Zirkzee steht noch bis 2029 bei den Red Devils unter Vertrag, spielt dort aber nur eine untergeordnete Rolle (82 Spielminuten). Neben der Roma bekundete zuletzt auch Como 1907 Interesse am Niederländer, der von 2022 bis 2024 beim FC Bologna die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebt hatte.