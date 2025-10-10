Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Winter-Wechsel: Spannende Option für Zirkzee

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Joshua Zirkzee sieht erschöpft aus @Maxppp

Joshua Zirkzee könnte es erneut nach Italien ziehen, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, plant die AS Rom im Winter einen Vorstoß, um den Stürmer von Manchester United auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zirkzee steht noch bis 2029 bei den Red Devils unter Vertrag, spielt dort aber nur eine untergeordnete Rolle (82 Spielminuten). Neben der Roma bekundete zuletzt auch Como 1907 Interesse am Niederländer, der von 2022 bis 2024 beim FC Bologna die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Man United
Rom
Como
Joshua Zirkzee

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Man United Logo Manchester United FC
Rom Logo AS Rom
Como Logo Calcio Como
Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert