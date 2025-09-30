Menü Suche
United-Flucht: Zirkzee vor Winter-Wechsel?

von Fabian Ley - Quelle: Corriere Como
Joshua Zirkzee im Zweikampf mit Alexandre Lacazette @Maxppp

Joshua Zirkzee könnte Manchester United zeitnah den Rücken kehren und sein Glück künftig wieder in der Serie A versuchen. Laut einem Bericht von ‚Corriere Como‘ zeigt Como 1907 konkretes Interesse daran, den Angreifer im Januar nach Italien zurückzuholen. An United ist der 24-Jährige vertraglich noch bis 2029 gebunden.

Von 2022 bis 2024 war Zirkzee bereits für den FC Bologna auf Torejagd gegangen, ehe es ihn für rund 42 Millionen nach Manchester zog. Bei den Red Devils kommt der Niederländer (sechs Länderspiele) jedoch überhaupt nicht zum Zug, wurde in dieser Premier League-Saison nur dreimal eingewechselt. Gut möglich, dass sich das ehemalige Bayern-Talent schon im Winter mit einem Abschied beschäftigt.

