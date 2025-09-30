Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Hertha: Kownacki monatelang raus

von David Hamza
Dawid Kownacki im Hertha-Trikot @Maxppp

Dawid Kownacki wird Hertha BSC für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie die Berliner mitteilen, hat der Stürmer beim 3:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Kownacki werde voraussichtlich bis Jahresende ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Pole ist in dieser Saison von Werder Bremen an den Zweitligisten verliehen. Der Deal beinhaltet eine Kaufpflicht in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die an bestimmte Parameter gekoppelt ist. In bislang sieben Hertha-Einsätzen erzielte Kownacki zwei Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Dawid Kownacki

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Dawid Kownacki Dawid Kownacki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert