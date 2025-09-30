Hertha: Kownacki monatelang raus

Dawid Kownacki wird Hertha BSC für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie die Berliner mitteilen, hat der Stürmer beim 3:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Kownacki werde voraussichtlich bis Jahresende ausfallen.

Der 28-jährige Pole ist in dieser Saison von Werder Bremen an den Zweitligisten verliehen. Der Deal beinhaltet eine Kaufpflicht in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die an bestimmte Parameter gekoppelt ist. In bislang sieben Hertha-Einsätzen erzielte Kownacki zwei Tore.