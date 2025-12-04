Werder: Keine Illusionen bei Super-Talent Coulibaly

Beim SV Werder Bremen rechnet man fest damit, dass irgendwann Anfragen für Innenverteidiger-Juwel Karim Coulibaly (18) eintrudeln werden. „Es ist ja immer so, wenn junge Spieler sich frühzeitig etablieren, dass dann auch andere Klubs aufmerksam werden – das wissen wir schon“, bekennt Werders geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz gegenüber dem ‚kicker‘.

Unter dem neuen Trainer Horst Steffen hatte sich Coulibaly in Windeseile vom Perspektivspieler zur Stammkraft gemausert und präsentierte sich zuletzt immer stabiler. Vertraglich ist der spielerisch so starke Linksfuß noch bis 2029 gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Diverse Bundesligisten, darunter Eintracht Frankfurt, haben Coulibaly bereits auf dem Zettel.