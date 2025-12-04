Menü Suche
Bayerns Sorgen um Pavlovic

von Tobias Feldhoff - Quelle: ZDF
Aleksandar Pavlovic muss verletzt den Platz verlassen @Maxppp

Der FC Bayern muss möglicherweise in nächster Zeit auf Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 21-Jährige musste beim gestrigen 3:2-Erfolg im DFB-Pokal gegen Union Berlin kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. „Wir können zu diesem Zeitpunkt noch keine Diagnose geben“, sagte Max Eberl im Anschluss an die Partie beim ‚ZDF‘. Der Bayern-Boss vermutet eine muskuläre Ursache: „So hat es ausgesehen.“

Cheftrainer Vincent Kompany bleibt derweil zuversichtlich, dass es sich um keine strukturelle Verletzung handelt: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Seine Muskeln haben, glaube ich, zugemacht und das ist meistens nicht so schlimm.“ Weitere Untersuchungen werden am heutigen Donnerstag erfolgen.

