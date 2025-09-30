Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

Vor CL-Duell: Entwarnung bei Guirassy

von Fabian Ley
1 min.
Serhou Guirassy hält den Kopf hin @Maxppp
BVB Athletic Club

Borussia Dortmund kann beim anstehenden Champions League-Spiel gegen Athletic Bilbao am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf den zuletzt angeschlagenen Serhou Guirassy (29) setzen. BVB-Trainer Niko Kovac gab auf der Pressekonferenz Entwarnung: „Serhou hat das Abschlusstraining absolviert. Es war alles gut. Er wäre morgen einsatzbereit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag hatte der Torjäger das Aufwärmen vor dem Ligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 (2:0) wegen Oberschenkelproblemen abbrechen müssen, steht den Schwarz-Gelben nun wieder zur Verfügung. Nicht dabei sein werden laut Kovac weiterhin Julien Duranville (19/Schultereckgelenkssprengung) und Emre Can (31/Adduktorenbeschwerden). Darüber hinaus hat der an einer Muskelverletzung laborierende Aarón Anselmino (20) einen Rückschlag erlitten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
BVB
Serhou Guirassy

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert