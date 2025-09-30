Vor CL-Duell: Entwarnung bei Guirassy
Borussia Dortmund kann beim anstehenden Champions League-Spiel gegen Athletic Bilbao am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf den zuletzt angeschlagenen Serhou Guirassy (29) setzen. BVB-Trainer Niko Kovac gab auf der Pressekonferenz Entwarnung: „Serhou hat das Abschlusstraining absolviert. Es war alles gut. Er wäre morgen einsatzbereit.“
Am Samstag hatte der Torjäger das Aufwärmen vor dem Ligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 (2:0) wegen Oberschenkelproblemen abbrechen müssen, steht den Schwarz-Gelben nun wieder zur Verfügung. Nicht dabei sein werden laut Kovac weiterhin Julien Duranville (19/Schultereckgelenkssprengung) und Emre Can (31/Adduktorenbeschwerden). Darüber hinaus hat der an einer Muskelverletzung laborierende Aarón Anselmino (20) einen Rückschlag erlitten.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden