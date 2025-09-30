BVB: Erste Anselmino-Zweifel

Aarón Anselmino wurde von Borussia Dortmund als Sofortverstärkung vom FC Chelsea ausgeliehen. Dass er eine solche sein kann, unterstrich er bei seinem Debüt gegen Union Berlin (3:0), als er mit bockstarkem Defensivverhalten direkt eine Duftmarke hinterließ. Zu weiteren Ausrufezeichen wird es vorerst aber nicht kommen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist an einen Einsatz des Argentiniers weiterhin nicht zu denken. Seit dem Union-Spiel fällt Anselmino mit einer Muskelverletzung aus. Im Aufbautraining gab es nun einen weiteren Rückschlag, die beiden kommenden Spiele vor der Länderspielpause – am morgigen Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Athletic Bilbao und am Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig – wird der 20-Jährige verpassen.

Auswirkungen könnte dies auch auf die weitere Zukunft der Chelsea-Leihgabe haben. Über eine Kaufoption verfügt der BVB nicht, ein möglicher Transfer müsste im kommenden Jahr frei verhandelt werden. Wie die Boulevardzeitung weiter ausführt, ist eine schwarz-gelbe Initiative dahingehend „aufgrund der Verletzungsanfälligkeit zunehmend fraglich“.