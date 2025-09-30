Menü Suche
Bayer muss auf Tella warten

von David Hamza
Nathan Tella liegt auf dem Boden @Maxppp

Bayer Leverkusen muss weiterhin und somit länger als erwartet auf Nathan Tella verzichten. Trainer Kasper Hjulmand bestätigte vor dem morgigen Champions League-Spiel gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr), dass Tella nicht zur Verfügung steht. Der 26-jährige Offensivspieler hatte am 12. September gegen Eintracht Frankfurt (3:1) einen Schlag aufs Knie abbekommen und sollte eigentlich schnell wieder einsatzbereit sein.

Laut dem ‚kicker‘ kann Tella allerdings noch immer nicht schmerzfrei schießen. Das liege an einem Bluterguss im Bereich des Knies. Dort löse sich ein solcher schlechter auf als beispielsweise in der Oberschenkelmuskulatur. Bis zu seinem Ausfall stand Tella bei allen vier Saisonspielen in der Startelf (zwei Assists).

