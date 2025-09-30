Premier League
Arsenal verkündet Saliba-Verlängerung
1 min.
@Maxppp
Der FC Arsenal hat wie erwartet mit Innenverteidiger William Saliba (24) verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Gunners keine Angaben, dem Vernehmen nach wird das bis 2027 datierte Arbeitspapier aber um drei weitere Jahre bis 2030 verlängert. Interesse an Saliba zeigte Real Madrid, geht nun aber leer aus.
Unter der Anzeige geht's weiter
Arsenal @Arsenal – 11:00
One of us.Bei X ansehen
We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌
We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌
Sportdirektor Andrea Berta sagt über den Franzosen: „In den vergangenen drei Spielzeiten hat sich William zu einem unglaublichen Verteidiger entwickelt, dessen Gelassenheit, Intelligenz und physische Präsenz ihn zu einem der besten der Welt machen. Er wird seine Entwicklung bei Arsenal fortsetzen, um neue Höhen zu erreichen.“
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden