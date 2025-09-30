Arsenal verkündet Saliba-Verlängerung

Der FC Arsenal hat wie erwartet mit Innenverteidiger William Saliba (24) verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Gunners keine Angaben, dem Vernehmen nach wird das bis 2027 datierte Arbeitspapier aber um drei weitere Jahre bis 2030 verlängert. Interesse an Saliba zeigte Real Madrid, geht nun aber leer aus.

Sportdirektor Andrea Berta sagt über den Franzosen: „In den vergangenen drei Spielzeiten hat sich William zu einem unglaublichen Verteidiger entwickelt, dessen Gelassenheit, Intelligenz und physische Präsenz ihn zu einem der besten der Welt machen. Er wird seine Entwicklung bei Arsenal fortsetzen, um neue Höhen zu erreichen.“