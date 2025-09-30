Menü Suche
Alajbegovic verlängert in Salzburg

von Dominik Schneider - Quelle: redbullsalzburg.at
Kerim-Sam Alajbegovic im Einsatz für RB Salzburg @Maxppp

Nach dem Erreichen der Volljährigkeit wird Kerim Alajbegovic mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 18-jährige Offensivspieler bindet sich bis 2029 an Red Bull Salzburg. Bayer Leverkusen besitzt nach dem Verkauf des bosnischen Nationalspielers im Sommer für zwei Millionen Euro Ablöse an die Österreicher weiterhin eine Rückkaufoption.

FC Red Bull Salzburg
OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Kerim Alajbegovic verlängern ihre Zusammenarbeit! Der seit Kurzem 18-jährige bosnische Nationalspieler unterschreibt einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. ✍️
Für den Klub aus der Mozartstadt lief Alajbegovic wettbewerbsübergreifend bislang 15 Mal auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore in der Bundesliga und zwei Tore im ÖFB-Cup. Zudem debütierte der gebürtige Kölner Anfang September für die bosnische Nationalmannschaft.

