Alajbegovic verlängert in Salzburg
Nach dem Erreichen der Volljährigkeit wird Kerim Alajbegovic mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 18-jährige Offensivspieler bindet sich bis 2029 an Red Bull Salzburg. Bayer Leverkusen besitzt nach dem Verkauf des bosnischen Nationalspielers im Sommer für zwei Millionen Euro Ablöse an die Österreicher weiterhin eine Rückkaufoption.
Für den Klub aus der Mozartstadt lief Alajbegovic wettbewerbsübergreifend bislang 15 Mal auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore in der Bundesliga und zwei Tore im ÖFB-Cup. Zudem debütierte der gebürtige Kölner Anfang September für die bosnische Nationalmannschaft.
