Saliba hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
William Saliba gewinnt einen Preis @Maxppp

Zeitnah dürfte der FC Arsenal die Vertragsverlängerung mit William Saliba (24) verkünden. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurden sämtliche Dokumente genehmigt und unterzeichnet. Bis 2030 bindet sich der Franzose an die Gunners.

Saliba avancierte in den vergangenen Jahren zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League. Mit seinen konstanten Leistungen spielte sich der 1,92 Meter große Rechtsfuß insbesondere in den Fokus von Real Madrid, das sich nun aber nach Alternativen umsieht, zu denen Dayot Upamecano (26/FC Bayern), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) sowie Marc Guéhi (25/Crystal Palace) gehören.

